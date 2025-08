ANCORA ABBANDONATA LA CASINA SPINELLI AD ACERRA

“Il restauro della Casina Spinelli, storica residenza situata presso la riva destra del fiume Clanis (oggi Regi Lagni), nel sito dell’antica città di Suessola, edificata come Casina di caccia dal Conte di Acerra Ferdinando de Cardenas per conto del Barone Marcello Spinelli dei principi di Scalea per farvi intrattenere i sovrani di Napoli nel periodo invernale resta ancora abbandonata e giace nel degrado più vergognoso. Nei pressi della stessa villa, nel XIX secolo, il barone condusse scavi nella necropoli del Bosco Calabricito, allestendo un piccolo museo, il più singolare di tutta la Campania, al suo interno per esporre i reperti archeologici.

Attualmente è un edificio fatiscente, quantunque resti uno dei simboli di Acerra, crollato in più parti e gremito di sterpaglie. A nulla è valsa la raccolta firme del FAl alla quale ho partecipato con entusiasmo. Chiedo all’Amministrazione comunale locale ed alla Soprintendenza ABAP territoriale di valorizzare questo sito prima che scompaia del tutto!” Acerra (Na), 5 agosto 2025.

L’addetto Stampa MIS.