Campania, il Pd verso il congresso: oggi vertice dei deluchiani a Palazzo Santa Lucia

Oggi, nella sala De Sanctis di Palazzo Santa Lucia, i deluchiani si riuniscono per la prima volta in maniera allargata dopo gli incontri romani con Elly Schlein e Giuseppe Conte. L’appuntamento segna un passaggio decisivo nella complicata partita interna al Partito Democratico campano, con l’obiettivo di trovare una sintesi che permetta di sbloccare definitivamente il congresso regionale.

Alla riunione sono stati invitati i consiglieri regionali più vicini al presidente Vincenzo De Luca. Un confronto che arriva in un momento delicato ma potenzialmente decisivo: le ultime resistenze al congresso sembrano indebolirsi, soprattutto dopo l’intesa a tre siglata proprio tra De Luca, Schlein e Conte. L’accordo, ancora in via di definizione, prevede un passaggio chiave: l’affidamento della segreteria regionale del Pd a un esponente vicino al governatore. Tra i nomi in campo, non è escluso quello del deputato Piero De Luca, figlio del presidente.

Il percorso verso il congresso

Nei giorni scorsi, anche i riferimenti campani dell’area Bonaccini hanno incontrato i vertici nazionali delle correnti che sostengono il presidente del partito, dando il via libera al congresso, a condizione che non si svolga in contemporanea con quello metropolitano. L’indicazione è chiara: il congresso regionale si può fare, ma soltanto dopo il voto per quello cittadino.

A rallentare ancora il processo è l’area Schlein, dove permangono dubbi, soprattutto tra gli orlandiani guidati da Marco Sarracino. Proprio ieri, in una lunga e tesa riunione nella sede Dem di via Santa Brigida, l’area ha discusso a lungo della possibilità di chiedere una candidatura alternativa a quella deluchiana. Presenti anche figure come l’eurodeputato Sandro Ruotolo e l’ex assessore Paolo Mancuso. Le perplessità verranno riferite direttamente alla segretaria nelle prossime ore, ma l’accordo politico sulle Regionali potrebbe alla fine prevalere, spingendo tutti verso una mediazione.

Il commissario regionale Antonio Misiani resta in attesa di una convergenza interna per poter avviare ufficialmente le procedure congressuali, che potrebbero svolgersi già a settembre. Per ora, resta un’ipotesi: tutto dipenderà dall’incontro di oggi e dai successivi passaggi politici.

Il pressing dei centristi

In questo quadro, si alza la voce del fronte centrista. Socialisti e “Noi di Centro”, la formazione guidata da Clemente Mastella, chiedono a gran voce la convocazione del tavolo di coalizione. «Pd e M5S non possono pensare di costruire il campo largo da soli», avverte Enzo Maraio, segretario nazionale del Psi, intervenuto da Castelvenere dove è stato premiato il consigliere comunale Mario Moccia, eletto ininterrottamente per 45 anni.

«Prima dei nomi – che siano Fico o altri – serve un programma condiviso», ha detto Maraio, sottolineando la necessità di definire il perimetro della coalizione sul modello Napoli. Gli fa eco Felice Iossa, responsabile Sud del Psi: «O si costruisce un progetto comune subito o si va verso la disfatta».

Sulla stessa linea Pasquale Giuditta, segretario regionale di Noi di Centro: «Serve un cambio di passo. Basta con i vertici ristretti, si convochi subito il tavolo del campo largo». Un appello condiviso anche da Avs, che nei giorni scorsi ha rilanciato la stessa richiesta.

Mentre a Roma si cerca l’intesa definitiva, oggi toccherà ai deluchiani fare la loro parte. L’incontro di Santa Lucia rappresenta un passaggio chiave: il semaforo verde per il congresso regionale potrebbe arrivare a stretto giro. Ma tutto dipenderà dalla capacità del Pd campano di trovare, finalmente, una quadra.