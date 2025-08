Marano, Rotte aeree, rumore e promesse disattese dopo l’assemblea. I cittadini: “Che fine ha fatto l’impegno del sindaco?”

Condividi

Gentile direttore, è passato più di un mese dalla pubblica assemblea del 24 giugno scorso sul contrasto alle rotte aeree sul nostro territorio. Ricordo il fervore e la sentita partecipazione di tutti i presenti e di coloro che intervennero in prima persona. .L’assemblea si era conclusa con l’impegno del sindaco Morra a richiedere l’intervento urgente dell’ARPAC per il monitoraggio dell’inquinamento acustico ed ambientale del nostro territorio. Da allora più nulla. Non è dato sapere neanche se l’ARPAC abbia effettivamente poi predisposto tale monitoraggio. Noi intanto continuiamo ad essere svegliati all’alba di ogni santo giorno da aerei sempre più grandi e rumorosi . Spero che qualcuno abbia qualcosa da rispondere su quanto scritto sopra.

Cordiali saluti

Ugo













