ELEZIONI REGIONALI, PER LE PERSONE E LA COMUNITA’: L’ASSEMBLEA SI PRONUNCIA SULLA STRADA DA SEGUIRE

Stasera, lunedì 28 luglio 2025, la rete politica PER le Persone e la Comunità si riunisce in Assemblea per decidere la propria posizione in vista delle elezioni regionali della Campania del prossimo autunno.

“A cinque anni dalla nostra nascita – dicono il segretario Giuseppe Irace e il presidente Nicola Campanile – la rete politica è cresciuta in modo costante. Oggi esprimiamo 30 amministratori locali provenienti dal mondo dell’associazionismo, del terzo settore e delle professioni, con ruoli di governo in importanti città della Campania. Saremo sicuramente presenti alle Regionali per dare continuità al percorso”.

Sarà l’Assemblea a indicare la strada. PER si riconosce nel campo del centrosinistra, ma in diverse circostanze sui territori ha corso in autonomia di fronte a patti considerati non sostenibili dal punto di vista etico e politico. L’Assemblea cade in un momento di forte confusione del cosiddetto campo largo: “Siamo stati tra i pochi – concludono Irace e Campanile – a indicare le ragioni culturali, non personali, per cui un terzo mandato non era opportuno. Ma quanto ne è seguito è altrettanto inaccettabile dal punto di vista della cultura politica, con una Regione come la Campania utilizzata come pedina di scambio di ragionamenti nazionali. È su questo scenario che deve pronunciarsi la nostra Assemblea, con un metodo integralmente democratico”.