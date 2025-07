Prete arrestato: abusava sessualmente di un minore in chiesa poi gli chiedeva perdono

Condividi

I Carabinieri della Compagnia di Reggio Calabria hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Gip del Tribunale di Reggio Calabria nei confronti di un sacerdote, arrestato in provincia di Cosenza. Il religioso è gravemente indiziato del reato di violenza sessuale aggravata ai danni di un minore.

Le indagini, coordinate dalla Procura della Repubblica di Reggio Calabria diretta dal Procuratore Giuseppe Lombardo e condotte dai Carabinieri, hanno ricostruito una vicenda complessa e dolorosa. Secondo l’accusa, gli episodi avrebbero avuto origine nel biennio 2015-2016 all’interno di una comunità parrocchiale del capoluogo calabrese, protraendosi fino al 2020, anche dopo la maggiore età della vittima.

La vittima, all’epoca un ragazzo di 16 anni, frequentava le attività pastorali organizzate dal sacerdote. Le indagini ipotizzano che l’uomo abbia approfittato del proprio ruolo e della condizione di disagio familiare vissuta dal giovane per instaurare una relazione ambigua. Questa, inizialmente caratterizzata da adulazioni e attenzioni, sarebbe poi degenerata in veri e propri episodi di violenza sessuale, consumati in luoghi appartati della struttura ecclesiastica.













