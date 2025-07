Giugliano, che partenza: l’avvio con il Potenza, poi raffica di derby

Il calendario della Serie C è ufficiale e per il Giugliano l’avvio sarà subito ad alta intensità. Si comincia il 24 agosto in casa contro il Potenza, poi trasferta a Picerno e, alla terza giornata, big match al De Cristofaro contro il Foggia.

Settembre sarà il mese dei derby: il 15 i tigrotti faranno visita alla Cavese, mentre il 21 e il 28 affronteranno rispettivamente Salernitana e Sorrento, entrambe tra le mura amiche. Un ciclo ravvicinato che potrà già dire molto sul cammino stagionale.

Il girone d’andata si chiuderà il 21 dicembre, sempre in casa, contro la Casertana: un altro derby per salutare il 2025 calcistico.

L’obiettivo della squadra è chiaro: conquistare una salvezza tranquilla il prima possibile. Intanto, il 16 agosto alle 18, primo impegno ufficiale in Coppa Italia contro la Pianese al De Cristofaro.

La preparazione prosegue agli ordini di mister Colavitto. Dal mercato è arrivato il centrocampista Mario Prezioso, innesto di qualità per la mediana gialloblù.