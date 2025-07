Bandecchi si candida presidente della Regione Campania

Condividi

Visite: 0

1 Visite

Stefano Bandecchi, segretario nazionale di Alternativa Popolare, sindaco e presidente della Provincia di Terni, annuncia la sua discesa in campo per le prossime elezioni in Campania con la lista autonoma Dimensione Bandecchi.

“Mi candido a Presidente della Campania per restituire ai cittadini la dignità che la politica ha rubato loro negli ultimi venti anni”. La Campania, spiega Bandecchi, “è una regione straordinaria, amministrata tuttavia in modo clientelare e padronale. Destra e sinistra hanno diviso poltrone, spartito interessi, lasciandosi alle spalle disoccupazione, malasanità, degrado urbano e mancanza di prospettive per i giovani. E’ arrivato il momento di cambiare tutto”.

Per questo, l’imprenditore e leader politico scende in campo con “Dimensione Bandecchi”: un progetto nuovo e rivoluzionario, una sfida diretta che rompe gli schemi della politica tradizionale, dimostratasi insufficiente e inadeguata. “Sono pienamente a disposizione dei cittadini: insieme possiamo ricostruire il futuro che troppi incapaci hanno rubato. Ai campani posso assicurare: sono qui per fare, non promettere. Sono il candidato di chi si alza alle sei del mattino, produce ricchezza e combatte ogni giorno contro le inefficienze e gli sprechi imposti dalla burocrazia di questo Stato. Ho obiettivi chiari e concreti e la forza per realizzarli”.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TerranostraNews