Ufficiale, Lorenzo Lucca è un nuovo giocatore del Napoli

Il Napoli dà il benvenuto a un nuovo volto nel proprio reparto offensivo: Lorenzo Lucca è ufficialmente un calciatore azzurro. Dopo aver sostenuto nella giornata di ieri le visite mediche a Villa Stuart, l’attaccante ex Udinese ha raggiunto nella serata di ieri il ritiro di Dimaro, dove ha firmato il contratto che lo legherà al club campione d’Italia.

L’annuncio è arrivato questa mattina, attraverso i canali ufficiali della SSC Napoli. In un comunicato pubblicato sul sito del club e rilanciato sui social, si legge: “La SSC Napoli comunica di aver acquisito in prestito con obbligo di riscatto le prestazioni sportive del calciatore Lorenzo Lucca dall’Udinese Calcio.” A fare eco alla nota della società, è stato il presidente Aurelio De Laurentiis, che ha voluto salutare personalmente il nuovo acquisto con il suo consueto tweet di benvenuto: “Benvenuto Lorenzo!”

Originario di Moncalieri, classe 2000, Lucca rappresenta un’aggiunta importante per il nuovo Napoli targato Antonio Conte. Con i suoi 2 metri di altezza e una stagione positiva all’Udinese alle spalle, il centravanti arriva a rafforzare un reparto offensivo che sarà chiamato a confermare il tricolore conquistato nella stagione passata.

Lucca sosterrà domani il suo primo allenamento agli ordini del tecnico salentino, pronto a valutarne subito l’inserimento nei meccanismi di squadra.

Intanto, a poche ore dall’ufficialità di Lucca, un altro rinforzo è in arrivo per gli azzurri: Sam Beukema, difensore centrale del Bologna, è sbarcato oggi a Roma per le visite mediche, anch’esse programmate a Villa Stuart. Per lui è previsto lo stesso percorso del collega: dopo i controlli, il trasferimento a Dimaro per unirsi al gruppo.

