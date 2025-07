Bucciano accende il cuore dello sport: la prima “Partita del Cuore” unisce passione e solidarietà

Condividi

Quando lo sport incontra la solidarietà, il risultato è un gol a porta vuota per la comunità. Ieri, giovedì 17 luglio a Bucciano, in provincia di Benevento, presso il campo sportivo locale si è svolta la prima edizione della Partita del Cuore, evento promosso dal Forum dei Giovani del paese e capace di trasformarsi in un piccolo grande capolavoro di coesione sociale.

Una serata di sport e sorrisi, che ha visto affrontarsi sul terreno di gioco due formazioni speciali: da una parte la rappresentativa locale, guidata in panchina da mister Giuseppe Matera e in campo dal carismatico capitano don Luigi Antonio Valentino, parroco del paese. Dall’altra, la squadra dell’Ordine dei Giornalisti Campani, capitanata dal giornalista buccianese doc Pasquale Ciambriello.

A spuntarla sul campo è stata la squadra di casa, che ha chiuso il match sul 2-0 grazie a una doppietta del giovane talento Giancarlo Matera. Ma il risultato, in questo caso, è stato solo un dettaglio: la vera vittoria è stata quella della partecipazione e della solidarietà.

A impreziosire la serata, la presenza del Senatore Domenico Matera, omaggiato con una targa celebrativa dagli organizzatori, e la verve dei tre testimonial Peppe Ventura, Checco Attanasio e Raffaele Nolli, che con simpatia e professionalità hanno saputo intrattenere il pubblico.

Il momento più toccante è arrivato con la consegna dei due assegni simbolici — da 1.750 euro ciascuno — alle associazioni L’Infinito di Manuel e LaMototerapia. Una raccolta fondi frutto della generosità dei presenti e dell’instancabile lavoro del Forum dei Giovani, vero motore dell’iniziativa.

«Questa è la strada giusta: entusiasmo, partecipazione, senso di comunità», ha dichiarato il sindaco Pasquale Matera, ringraziando pubblicamente i giovani del Forum per “aver costruito un evento bello e significativo”.

Dello stesso tenore le parole di don Luigi: «I nostri giovani hanno dato prova di impegno e amore per il proprio territorio. Sono loro il motore della speranza».

L’evento ha segnato l’inizio di un nuovo ciclo di iniziative sociali e culturali che il Forum dei Giovani intende portare avanti nei prossimi mesi, con la stessa passione dimostrata in questa prima uscita.













