In via Arafat, con il contributo fattivo della Sma, dopo le sollecitazioni e intimazioni dei mesi scorsi da parte dei carabinieri della locale compagnia, all’indirizzo dell’amministrazione comunale, sono in corso i lavori di pulizia dei terreni di via Arafat adiacenti il liceo Segrè. Dalla pulizia è emersa un gru che per anni era sommersa dalla vegetazione.













