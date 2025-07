MORTO IN SPIAGGIA SEPOLTO DALLA SABBIA: IL PADRE DEL 17ENNE INDAGATO PER OMICIDIO COLPOSO

La Procura di Civitavecchia ha aperto un fascicolo per omicidio colposo in merito alla tragica morte di Riccardo Boni, il diciassettenne deceduto giovedì scorso a Montalto di Castro, dopo essere rimasto intrappolato in una buca di sabbia da lui stesso scavata. L’indagato è il padre del giovane, presente sulla spiaggia al momento dell’incidente, sebbene in un’area distante da quella in cui è avvenuto il dramma.

L’iscrizione nel registro degli indagati rappresenta un atto dovuto e preliminare, utile a permettere lo svolgimento degli accertamenti necessari. L’ipotesi di reato mira a verificare eventuali responsabilità legate a possibili omissioni di vigilanza. Secondo le prime ricostruzioni, il corpo del ragazzo è stato individuato solo grazie alle indicazioni fornite dal fratello minore.

Essendo Riccardo ancora minorenne, la legge prevede che la responsabilità di quanto avviene in sua presenza ricada sui genitori. Saranno ora le forze dell’ordine, su mandato della Procura, a ricostruire l’esatta dinamica dei fatti. Non si esclude che il padre, attraverso i propri legali, possa decidere di presentarsi spontaneamente ai magistrati per offrire chiarimenti sulla propria posizione.