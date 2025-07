Marano, la scuola di San Rocco è anche multitasking: lezioni sopra, auto in vendita nello stesso edificio. Muti i consiglieri della finta opposizione

Condividi

È una scuola/non scuola, una specie di set di “Stranger Things”, solo senza la sceneggiatura e con molti più pericoli reali.

Interventi strutturali? Ma quando mai!

Il Comune ha pensato bene di “sanarla” (in senso edilizio, non spirituale) con una procedura d’urgenza. In fretta e furia. Come si fa con le buche in strada il giorno prima dell’arrivo del presidente della Regione. Ma la fretta, si sa, è cattiva consigliera. E in questo caso, è stata anche pessima architetta.

Contratti con i privati? Dettagli.

Perché perdere tempo con formalità come un contratto scritto, firmato e registrato, quando si può semplicemente occupare, sistemare e aprire? L’amministrazione evidentemente ha scelto la versione “fidatevi di noi”.

Sorpresa sotto la scuola: ecco la concessionaria!

Eh sì, perché sotto l’edificio, che – ricordiamolo – ospita decine di bambini, adesso è spuntata anche una concessionaria di auto. Il che pone una domanda: la scuola è sicura, è garantita la sicurezza dei ragazzi?

Certo, a questo punto manca solo un centro estetico al primo piano e una sala bingo sul tetto per completare il capolavoro urbanistico.

Ma la sicurezza? È garantita? Chi controlla?

Silenzio. Silenzio dalle mamme indignate, dai docenti che si lagnavano per l’eventuale trasferimento, dai consiglieri comunali, di finta opposizione, che per mesi hanno sostenuto la tesi del sindaco Morra.

E soprattutto, silenzio da chi – fino a poco tempo fa – insultava Terranostranews per aver sollevato dubbi legittimi. Ora tacciono. Tutto regolare, sindaco?

Forse a Marano l’unica cosa che funziona è il silenzio. Assordante, ma comodo. Confidiamo nei carabinieri, almeno in loro.













