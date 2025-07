MARANO. Scuola San Rocco, nulla è cambiato: a settembre studenti ancora in un edificio diventato scuola solo sulla carta. Terranostranews lo aveva previsto

Come già scritto e documentato da Terranostranews nei mesi scorsi, la vicenda della Scuola San Rocco sta seguendo esattamente il copione che avevamo denunciato: nessun lavoro eseguito, nessun contratto definito, nessuna reale trasformazione (con tanto di lavori) dell’edificio in una struttura scolastica a norma.

Tutto ha avuto origine con la delibera n. 45/2024, con cui l’Amministrazione comunale ha autorizzato l’Ufficio Tecnico a dare avvio a una procedura accelerata di sanatoria per un abuso edilizio: l’edificio in questione, infatti, era abusivo fino a pochi mesi fa. La sanatoria è stata approvata e con una rateizzazione (poi non usufruita) in deroga agli indirizzi lasciati dalla vecchia Commissione Straordinaria, che invece prevedevano il trasferimento degli alunni in un bene confiscato, già ristrutturato con fondi pubblici.

Da lì in avanti, solo altri passaggi discutibili: un verbale di conciliazione con i proprietari (delibera n. 100/2024) per saldare canoni pregressi, ma senza che sia stato formalizzato alcun contratto d’affitto. E infine la delibera del Consiglio Comunale n. 18/2025, che ha concesso una deroga temporanea alla destinazione d’uso dell’edificio — da residenziale a scolastico — con un canone annuo di 60.000 euro.

Il risultato? A settembre gli studenti continueranno a frequentare un edificio che, pur essendo stato formalmente “trasformato” in scuola, non ha mai subito alcun intervento di adeguamento strutturale o funzionale. Nessuna messa a norma, nessuna certificazione di sicurezza, nessun rispetto delle disposizioni sull’edilizia scolastica. In una zona peraltro limitrofa all’area rossa dei Campi flegrei.

Una vicenda che ha attirato l’attenzione degli ispettori della Prefettura, che hanno analizzato a lungo i passaggi amministrativi, valutandone legittimità e coerenza. Secondo fonti attendibili, tutto è finito nel dossier inviato al Viminale, che potrebbe rientrare tra gli elementi oggetto di valutazione in vista di un possibile scioglimento del Consiglio comunale.

Le criticità erano note, le conseguenze facilmente prevedibili. Oggi, di fronte a una scuola che esiste solo sulla carta, qualcuno dovrà rispondere delle proprie scelte. Terranostranews, ancora una volta, lo aveva detto per tempo.