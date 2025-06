Chiusura metro, Napoli nord caos: sabato una manifestazione

Visite: 133

Oltre 50 realtà tra comitati, associazioni, sindacati e realtà politiche hanno già aderito all’appello.

Dal 23 giugno al 15 settembre 2025 le stazioni ANM della Linea 1 di Scampia, Chiaiano e Frullone resteranno chiuse per lavori straordinari annunciati con grave ritardo. Una decisione che avrà un impatto diretto su oltre un milione di cittadini tra lavoratori, studenti e pendolari, isolando interi territori: Scampia, Chiaiano, Mugnano, Marano, Giugliano, Calvizzano, Villaricca, Qualiano e molti altri comuni dell’area metropolitana nord.

L’unica alternativa proposta è rappresentata da navette sostitutive che, come già dimostrato in passato, non riescono a garantire corse puntuali e frequenti, restando troppo spesso bloccate nel traffico. Una soluzione inadeguata, pensata senza tener conto delle reali esigenze dei cittadini.

Dinanzi alle sole parole delle istituzioni non possiamo restare fermi. Ancora una volta i disagi ricadono su periferie e provincia, mentre nei quartieri centrali e turistici gli interventi vengono pianificati limitando al minimo le interruzioni. È evidente la disparità: si tutela il turista e si abbandonano lavoratori e studenti.

La partecipazione collettiva è fondamentale per fare pressione su chi ha deciso che isolare migliaia di persone sia una scelta accettabile. Serve una mobilitazione che non si limiti a protestare, ma che proponga soluzioni reali attraverso il confronto e l’esperienza di tutti.

Chiediamo:

– L’istituzione di un tavolo di confronto tra ANM, istituzioni e cittadini.

– Trasparenza sui lavori, le tempistiche e la reale necessità degli interventi.

– Una vera alternativa alla metropolitana sulla tratta Scampia–Frullone: un trasporto su gomma potenziato e un piano traffico efficiente.

Costruiamo insieme una piattaforma che difenda il diritto alla mobilità dei cittadini dell’area nord di Napoli.