Villaricca, un revolver in casa e cartucce: arrestato 33 enne

Porto abusivo di armi, munizionamento da guerra, ricettazione: con queste accuse, gli agenti del commissariato di Giugliano hanno arrestato S.M., 33 anni, residente a Villaricca, in seguito a una perquisizione domiciliare. In casa è stata rinvenuta una pistola modello Revolver, con all’interno del caricatore tre cartucce. Altri proiettili sono stati rinvenuti in un marsupio. L’arrestato è stato condotto a Poggioreale.













