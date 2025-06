Eventi enogastronomici. L’annuncio di Onofaro: sinergia tra i comuni di Qualiano, Mugnano, Sant’Antimo e Frattamaggiore

Condividi

I Comuni di Qualiano, Mugnano, Sant’Antimo, Frattamaggiore, Casal di Principe hanno dato vita ad un progetto che coniuga l’offerta enogastronomica e quella culturale denominato “Un Natale Insieme “.Tale progetto sarà inserito nel programma di percorsi turistici di tipo culturale, naturalistico ed enogastronomico per la promozione della Campania nell’ambito del piano Strategico Cultura e Turismo riferito all’annualità 2024-2028.

Mercatini natalizi, Sagre, Spettacoli di animazione e musicali si altereranno nel periodo natalizio e non solo in un unico cartellone nelle Piazze e nei luoghi simbolo dei sei comuni dell’hinterland.

“Un ringraziamento particolare ai funzionari, agli assessori, ai Sindaci ed ai consiglieri delegati che per quindici giorni hanno lavorato a stretto contato per strutturare l’accordo di partenariato ed inviare tutti gli atti del progetto in tempo utile per partecipare al finanziamento di centoventimila euro messo a bando dalla Regione Campania.

Sarà un bellissimo Natale da vivere tutti Insieme.” ha dichiarato Salvatore Onofaro assessore agli Eventi di Qualiano, Comune capofila.













