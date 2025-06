Amato-Pagano, definitive 21 condanne: per tre rinvio in Appello

Condividi

Fiumi di droga e racket nell’hinterland nord di Napoli, stangata definitiva per la costola del clan Amato-Pagano capeggiata dal ras Marco Liguori. Dopo la sfilza di condanne, ben ventiquattro per un ammontare di oltre 160 anni di carcere, arrivata in appello, è arrivato adesso anche il verdetto della Corte di Cassazione. La gran parte degli imputati ha deciso di rinunciare al ricorso, ma quelli che non l’hanno fatto (Giuseppe Liccardo, Domenico De Mase, Raffaele De Pancis, Massimiliano Aricò, Vincenzo Maglione, Antonio Papa e Michele Riso) si sono visti rigettare il ricorso. Colpo di scena, invece, per i coniugi Domenico Di Girolamo e Maria De Luca, difesi dall’avvocato Luigi Poziello, e per Giuseppe Sinistro, difeso dal penalista Celestino Gentile, per i quali la Suprema Corte ha annullato la sentenza di condanna, rinviando gli atti a un nuova sezione della Corte d’appello. L’inchiesta, che aveva azzerato la costola del clan egemone a Melito a gennaio 2024, al termine del processo di appello, era culminata in 24 condanne: Massimiliano Aricò, 2 anni e 8 mesi; Sebastiano Aruta, 6 anni e 8 mesi; Rosario Balido, 3 anni e 4 mesi; Salvatore Chiariello, 7 anni e 4 mesi; Claudio Cristiano, 5 anni e 8 mesi; Luciano De Luca, 4 anni e 5 mesi; Domenico De Mase, 6 anni e 8 mesi; Raffaele De Pancis, 7 anni e 7 mesi; Domenico Di Girolamo, conferma 6 anni; Maria De Luca conferma 8 anni; Giuseppe Liccardo, 4 anni e 5 mesi; Marco Liguori, 7 anni e 8 mesi a fronte dei precedenti 11 anni; Vincenzo Maglione, 4 anni e 5 mesi; Gianni Maisto, 8 anni e 4 mesi in continuazione; Antonio Miliardi, 7 anni e 4 mesi; Fortunato Murolo, 6 anni e 8 mesi; Antonio Papa conferma 13 anni e 4 mesi; Giuseppe Pellecchia, 8 anni e 4 mesi.

Tra gli arrestati spiccava anche Antonio Papa, ex presidente dell’associazione dei commercianti Aicast, che, per gli investigatori, partecipava in maniera diretta alle attività criminali del clan fornendo il proprio supporto nei rapporti con esercenti e imprenditori. In quella sede si tenevano i summit del clan e gli incontri con le vittime delle estorsioni. Nel marzo 2020, Papa, preoccupato per i furti che stavano affliggendo i negozianti durante la pandemia, chiese l’intervento delle forze dell’ordine, «per tutelare il tessuto produttivo cittadino». L’indagine aveva consentito di scoprire che all’innovativa forma di estorsione si affiancava quella tradizionale, con l’imposizione delle tre rate annuali, e anche l’acquisto – obbligatorio – dei gadget natalizi. La lista delle vittime contava circa 500 soggett













