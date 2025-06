Sottratta dalla madre a 14 mesi: 13enne trovata dal padre italiano in Ungheria

Condividi

Visite: 25

14 Visite

E’ durata quasi tredici anni la battaglia ingaggiata da Andrea Tonello per ritrovare la figlia Chantal, che quando aveva 14 mesi fu portata in Ungheria dalla madre, la quale, successivamente, fece perdere le sue tracce, impedendo all’uomo di far valere l’affidamento esclusivo ottenuto in Italia. Blitz della polizia: madre e figlia vivevano a 150 chilometri da Budapest.

Leggi anche

Bimba ritrovata a Novara dopo un anno, l’emozione delle poliziotte che l’hanno salvata: “Era tra giocattoli e cocaina”

I protagonisti della vicenda La donna è stata fermata in Ungheria, grazie alla collaborazione fra la polizia italiana e quella locale, in esecuzione di un mandato di arresto europeo, mentre la ragazzina per ora è affidata alla nonna materna, con l’obbligo di facilitare gli incontri con il padre.

Andrea Tonello, un agente di commercio padovano, aveva fatto della sua battaglia un caso seguito anche da trasmissioni televisive e aveva creato un sito (www.missingchantal.it) sulle tappe della vicenda. Nel 2023 aveva lanciato un appello anche al premier Giorgia Meloni.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TerranostraNews