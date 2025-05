Rapina finisce nel sangue all’Arenella: accoltellati due benzinai

Condividi

Visite: 0

11 Visite

Una rapina è finita nel sangue nel pomeriggio di venerdì 30 maggio nel quartiere Arenella di Napoli. Intorno alle 19,30 due malviventi, scesi da un’auto guidata da un terzo uomo, hanno rapinato il distributore di carburante di via Domenico Fontana. Armati di coltello hanno intimato ai due benzinai presenti di consegnargli l’incasso. Forse per un rifiuto o per un tentativo di reazione, i criminali hanno colpito con diversi fendenti i due lavoratori per poi fuggire con il bottino.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TerranostraNews