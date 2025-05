Marano esclusa dai finanziamenti per le reti idriche dell’area nord, Di Fenza: “Fanelli fa solo propaganda, le soluzioni si trovano nelle sedi istituzionali non sui social”

Condividi

Visite: 533

64 Visite

“Marano ha bisogno di impegno serio, non di propaganda sui social”

“Prendo atto delle dichiarazioni della Consigliera Fanelli, che ancora una volta trasforma temi importanti in una passerella mediatica. Questa volta, il pretesto sono i fondi recentemente assegnati dalla Regione Campania per interventi sulla rete idrica dei comuni dell’area nord, tra cui risulta escluso il Comune di Marano è escluso.

È importante sottolineare che non si può intervenire su ogni questione solo per guadagnare consenso momentaneo, ignorando che le soluzioni reali si costruiscono negli uffici di governo e nelle sedi istituzionali, con serietà e responsabilità, non sui social o attraverso polemiche inutili.

È un fatto noto che Marano non ha rappresentanti nel Consiglio di Distretto, ma questo non giustifica attacchi strumentali o la delegittimazione del lavoro serio svolto dal partito Azione e da chi, come me e il consigliere comunale De Magistris, si impegna quotidianamente per migliorare la nostra città con proposte concrete.

Trovo vergognoso che una persona che si dichiara rappresentante delle istituzioni cerchi costantemente di delegittimare l’operato di un consigliere regionale come me, semplicemente perché non si allinea al suo schieramento politico, trattando chi non la segue con arroganza e supponenza. Il confronto politico deve basarsi sul rispetto reciproco e sulla volontà di trovare soluzioni concrete, non sull’uso di offese e strumentalizzazioni.

Invito la Consigliera Fanelli a privilegiare il confronto costruttivo nelle sedi istituzionali competenti, abbandonando la facile propaganda e l’uso strumentale dei social.

Marano ha bisogno di una classe dirigente seria, capace di lavorare con umiltà e determinazione, non di slogan e polemiche sterili.

Noi continueremo a impegnarci con serietà e dedizione per il bene dei cittadini e lo sviluppo della nostra città. E di questa storia me ne occuperò personalmente io.

Comunicato Stampa Consigliere Regionale Pasquale Di Fenza













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

© Copyright Redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TerranostraNews