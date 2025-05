Minacce social alla premier da parte di un dipendente pubblico: “Auguro alla figlia della Meloni la fine della ragazza di Afragola”

Condividi

“Auguro alla figlia della Meloni la sorte della ragazza di Afragola”. Queste parole pesanti sarebbero state scritte su Facebook da un dipendente del Ministero dell’Istruzione e del Merito, secondo quanto riportato da un altro dipendente del ministero, Roberto Della Ragione, che si dice “infuriato” e di aver già “provveduto a segnalare e denunciare in tutte le forme” tale post, chiedendo quindi al ministro Giuseppe Valditara di “intervenire immediatamente con provvedimenti durissimi”.

E la replica di Valditara è arrivata in tempi stretti: “Esprimo la mia forte solidarietà al presidente Giorgia Meloni per le ignobili minacce rivolte ai suoi affetti più cari” dichiara il ministro dell’Istruzione e del Merito, che assicura: “Stiamo effettuando tutte le verifiche utili a individuare l’identità dell’autore di questo atto indegno. Le autorità preposte sapranno adottare provvedimenti esemplari: nessuna tolleranza verso la violenza”.













