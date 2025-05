Marano, Comune non beneficiario dei fondi per la rete idrica. Izzo: “E’ grottesco e surreale, Morra ha anche dato un bene confiscato all’ente idrico campano”

Condividi

La notizia che Terranostranews ha riportato ieri, circa l’assenza del Comune di Marano nella graduatoria dei fondi per il ciclo integrato delle acque, con finanziamento dell’ azione 2.5.1 del programma regionale FESR Campania 2021-2027 approvato con delibera n° 278 del 21/05/2025 ha del tragicomico.

Tragica perché priva l’ ente di risorse strategiche ( in un Comune ancora in crisi economica) e per i tanti problemi che crea la rete idrica e fognaria obsolete.

É sotto gli occhi di tutti che ogni giorno si assiste a una criticità idrica- dovuta o a perdita di acqua e a collasso fognario ( le ultime sono di via Vallesana e di via Ferrigno), criticità che mettono in seria difficoltà la cittadinanza per carenza di acqua in molte zone e mobilità che diventa caotica per la chiusura delle strade interessate.

Vi e poi l’ esigenza di dover risistemare exnovo le pompe di sollevamento che sovente vanno in avaria ,lasciando i rubinetti delle abitazioni a secco.

Per non parlare delle transazioni corpose per risarcire i privati dei danni avuti agli immobili per perdita di acqua ( acqua persa che comunque va pagata all’ente idrico con bollette che salgono vertiginosamente e il conseguente salasso economico delle famiglie).

Tutto ciò per la disperazione dei cittadini che di fronte a un servizio scadente pagano imposte esosissime.

Questa la tragedia prodotta dalla mancanza richiesta fondi.

Poi vi è del comico tutti ricordiamo la cantilena durante la campagna elettorale dell’ allora candidato a Sindaco e dei suoi supports che a gran voce urlavano nelle piazze e sui palchi che Morra era il Sindaco giusto per la rinascita della città, perché conoscitore della macchina amministrativa regionale e amico della filiera istituzionale. Che fine hanno fatto queste sue brillanti prerogative ( o forse era conoscitore solo di qualche onorevole? ).

Questa la triste realtà dopo due anni di amministrazione che ha visto pian piano la nostra città accumulare un degrado in ogni settore senza eguali.

Infine,come ciliegina sulla torta il primo cittadino e i consiglieri che hanno votato l’ atto dovrebbero dovrebbero spiegarci che senso ha destinare un bene confiscato alla camorra all’ Ente Idrico se poi non si partecipa al progetto per il ciclo integrato dell’ acqua?

Su questo tema ho presentato una interrogazione adoperando l’ art 34 del regolamento del consiglio comunale da sottoporre alla prossima seduta dell’ assise cittadina.

