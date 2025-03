La voce dei cittadini. Marano, auto danneggiate (spesso) dinanzi a una gioielleria

Condividi

Auto (foto di archivio) danneggiate dinanzi a una gioielleria di corso Mediterraneo, molti residenti e non raccontano che la situazione ormai si ripete da tempo. Sono in tanti, anche sui social, a riferire di aver avuto danni, anche ingenti, alle proprie autovetture. Molti sarebbero pronti a denunciare ai carabinieri. Alcuni cittadini della zona sono sicuri che non si tratti di casualità, ma di un disegno ben chiaro e noto da parte di determinate persone.













