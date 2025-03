MARANO, BANDITI SCATENATI: STACCANO L’ALLACCIO DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE, MESSI IN FUGA DALLE URLA DEI RESIDENTI

Condividi

Sempre peggio, sempre più scatenati sul territorio: nella notte, intorno alle 4, al corso Mediterraneo, ladri messi in fuga dalle urla dei residenti. Avevano staccato l’allaccio di un palo della pubblica illuminazione per agire indisturbati. Poco prima, invece, tre furti in due parchi di via Adda, tra Marano e Calvizzano. Malviventi che, in un paio di casi, si sono arrampicati sui balconi per fare irruzione negli appartamenti.













