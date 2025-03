NAPOLI: RISSA AL VOMERO. VITELLI (PD): “ORA BASTA, SERVE MANO DURA DEL PREFETTO”

Condividi

“Le immagini, le testimonianze ed i messaggi dei tanti residenti del quartiere Vomero in relazione alla violenta ed ennesima rissa di gruppo scoppiata nella tarda serata di sabato notte in piazza Vanvitelli esigono una risposta ferma, fatta di controlli e di sanzioni più dure, senza altri ritardi o rinvii. Sono basita, preoccupata ma fermamente convinta a giocare la mia parte affinché questa spirale di violenza che pare irrefrenabile venga debellata con forza e senza compromessi”. Così in una nota Mariagrazia Vitelli, consigliera del Comune di Napoli per il Partito Democratico.

“Quanto visto purtroppo si aggiunge ai fin troppi fenomeni già accaduti, che dal Vomero all’intera città stanno mettendo a rischio l’incolumità dei cittadini e dei ragazzi per bene, fortunatamente la netta maggioranza, della nostra città e del nostro quartiere – aggiunge Vitelli – nell’area di piazza Vanvitelli, la presenza di un’unica pattuglia delle forze dell’ordine è del tutto insufficiente, soprattutto nel fine settimana. Invito il Prefetto di Napoli Michele di Bari a mettere in campo con forza tutti gli strumenti possibili di deterrenza oltre che di sanzione per i protagonisti di questi atti di violenza”.

Vitelli infine aggiunge che “dal punto di vista del ruolo di tutela della sicurezza pubblica esercitato dal Comune di Napoli, parlerò personalmente con l’Assessore alla Polizia Municipale e alla Legalità De Iesu affinché per quanto di nostra competenza ed in tempi rapidi venga fatto tutto quanto necessario con l’obiettivo di far arrivare forte e chiara la voce delle nostre istituzioni a chi, ormai da troppo tempo, ama immaginarsi impunito per le proprie azioni”













