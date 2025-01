Stadio Collana, le opposizioni denunciano spaccature e inutili passarelle politiche

107 Visite

Napoli, 13 gennaio 2025 – Le opposizioni denunciano con fermezza la grave spaccatura emersa tra il Comune di Napoli e la Quinta Municipalità sulla gestione dello Stadio Collana, una frattura ancora più inaccettabile considerando che entrambe le istituzioni appartengono alla stessa compagine politica. Questo conflitto tutto interno al PD, che coinvolge il Sindaco e il Presidente della Municipalità, evidenzia una mancanza di coordinamento e di visione strategica a discapito dei cittadini napoletani. In particolare, riteniamo inopportuno e politicamente sbagliato organizzare un’inaugurazione della piscina senza che la struttura sia realmente pronta per essere utilizzata dai cittadini. È evidente che si tratta dell’ennesima passerella politica fine a se stessa, un evento di facciata che non tiene conto delle vere esigenze della città. I cittadini meritano infrastrutture accessibili e funzionali, non cerimonie che servono solo a garantire visibilità a chi governa.

Lo Stadio Collana, simbolo storico dello sport napoletano, deve tornare a essere un punto di riferimento per tutti, senza esclusioni o discriminazioni territoriali.

Chiediamo con forza che la struttura venga resa accessibile a tutti i cittadini di Napoli in tempi certi e senza ulteriori ritardi. Allo stesso tempo, invitiamo il Sindaco e la Giunta a smettere di utilizzare eventi di inaugurazione come strumenti di propaganda, ma a concentrarsi sul lavoro concreto per restituire alla città uno spazio sportivo efficiente e aperto a tutti.

Le opposizioni continueranno a vigilare affinché il bene pubblico non sia strumentalizzato per fini politici, ma torni a essere un patrimonio condiviso per l’intera comunità.

Così in una nota i consiglieri del Centrodestra collinare:

Emanuele Papa (Lega)

Antonio Culiers (Forza Italia)

Francesco Flores (Forza Italia)













