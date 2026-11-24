Per anni avevano preso di mira gli automobilisti lungo la circumvallazione, tra Melito, Mugnano e Villaricca. Circa venti le rapine finite al centro di una lunga e complessa indagine condotta dai carabinieri della Compagnia di Marano, che hanno individuato e fermato quattro giovani, tutti minorenni.

Il modus operandi era particolarmente aggressivo: i ragazzi, in sella agli scooter, affiancavano le auto, anche in pieno traffico, e minacciavano i conducenti con le armi per farsi consegnare denaro e oggetti di valore.

Una serie di assalti che ha seminato paura tra gli automobilisti e trasformato la circumvallazione in uno scenario di continue aggressioni. Le vittime venivano sorprese mentre erano alla guida, spesso bloccate nel traffico e senza possibilità di fuga.

A ricostruire i fatti e risalire ai presunti responsabili sono stati i carabinieri di Marano, al termine di un’attività investigativa articolata.

La vicenda è seguita dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Napoli. Per i quattro giovani vale la presunzione di innocenza fino a eventuale condanna definitiva.