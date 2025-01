Reggio Emilia, auto sfonda le porte di un supermercato e investe una cliente

132 Visite

Un incidente ha sconvolto la mattinata di Reggio Emilia. Poco dopo le 10 di giovedì 2 gennaio, una Toyota Rav4 è finita dentro la Coop di via Sani, travolgendo una cliente.

Stando alle prime ricostruzioni, la conducente, una 50enne di origine nigeriana, avrebbe perso il controllo del veicolo nel parcheggio. L’auto è quindi schizzata dentro il supermercato, colpendo una donna di 60 anni che stava uscendo.

La donna investita è stata trasportata in codice giallo all’Arcispedale Santa Maria Nuova. Le sue condizioni non destano preoccupazione. Anche la conducente, sotto shock, è stata portata in ospedale per accertamenti.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, i carabinieri, la polizia e il 118. Le cause dell’incidente sono ancora al vaglio della polizia municipale, che ha effettuato i rilievi. Al momento, si esclude un malore. La bassa velocità dell’auto, fortunatamente, ha evitato una tragedia













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

© Copyright Redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TerranostraNews