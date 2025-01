Napoli ricorda Pino Daniele: un viaggio musicale attraverso la città il 4 e 5 Gennaio

111 Visite

A dieci anni dalla sua scomparsa, la città di Napoli si prepara a rendere omaggio al suo amato figlio, Pino Daniele, con due giorni di celebrazioni che porteranno i fan in un viaggio musicale attraverso le strade e le piazze dove è cresciuto e ha trovato ispirazione.

Dal 4 al 5 gennaio, residenti e turisti avranno l’opportunità di immergersi nel mondo di Pino Daniele. L’evento prevede una serie di visite guidate, esibizioni dal vivo e incontri che esploreranno il profondo legame dell’artista con la sua città natale.

“Pino Daniele è stato un faro per Napoli, un punto di riferimento per generazioni, un innovatore capace di fondere generi e linguaggi. La sua arte è eterna”, ha dichiarato il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi. “A dieci anni dalla sua scomparsa, era nostro dovere rendergli omaggio.”

Le celebrazioni inizieranno il 4 gennaio con un evento di un’intera giornata che vedrà musicisti esibirsi con una selezione di brani di Pino Daniele nelle strade dove ha trascorso la sua giovinezza. Il 5 gennaio, il FAI (Fondo Ambiente Italiano) offrirà visite guidate dei luoghi significativi per l’artista, fornendo approfondimenti sulla sua vita e sulla sua musica. La giornata si concluderà con un concerto gospel dedicato a Pino Daniele.

Sergio Locoratolo, coordinatore delle politiche culturali del Comune di Napoli, ha sottolineato l’importanza di onorare l’eredità di Pino Daniele. “Le iniziative proposte dal Comune, compreso il tour dei luoghi simbolo della sua giovinezza, rappresentano un autentico tributo al suo patrimonio musicale”, ha dichiarato.

Ferdinando Tozzi, delegato del sindaco di Napoli per l’industria musicale e l’audiovisivo, ha aggiunto che le celebrazioni sono un modo per ricordare non solo il talento di Pino Daniele ma anche il suo ruolo nella promozione della città di Napoli sulla scena internazionale.

Rivisitando i luoghi dove Pino Daniele ha trascorso i suoi anni formativi, Napoli mira a mantenere viva la sua memoria e celebrare l’impatto duraturo della sua musica sulla città e sul mondo.

