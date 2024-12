Garcia torna ad esternare: «De Laurentiis capisce di cinema, ma non di pallone»

Rudi Garcia senza peli sulla lingua. L’ex allenatore di Roma, Marsiglia e Lione, nel corso di un’intervista rilasciata a “Carré”, è tornato sulla sua esperienza al Napoli, attaccando il suo ex presidente Aurelio De Laurentiis.

«Sapevo che avrei rischiato andando in una squadra che aveva appena vinto lo scudetto, ma era il Napoli ed era la Serie A – ha affermato Garcia – De Laurentiis voleva cacciarmi subito dopo avermi ingaggiato. La vera mossa sarebbe stata trattenermi, magari si sarebbe qualificato per la Champions invece di finire decimo», ha assicurato il tecnico francese.

E ancora: «Attacchi De Laurentiis? Forse ha detto quelle cose perché si è reso conto di essere stato un po’ stupido e di aver commesso degli errori strategici. Si è rivelato uno che si lascia coinvolgere in cose che non lo riguardano, a 60 anni non devono dirmi come mettere insieme la mia squadra. È qualcuno che capisce di cinema, ma non molto di calcio», ha concluso Garcia.