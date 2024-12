La satira della domenica. Marano, è arrivato anche Natale e i quattro amici al bar del corso Mediterraneo sono ancora senza assessorato

401 Visite

E’ arrivato anche Natale, ma i quattro, anzi due amici al bar (per altri “pappavalli”) del corso Mediterraneo sono ancora a secco di assessorato. Lo aspettano da due anni, da quando decisero di appoggiare l’uomo col sigaro, con una giravolta e capriola degna dell’Uomo Ragno. Da allora si sono incontrati tante volte, in primis col sigaro, e in secundis con un noto consigliere regionale. Oggi, domani, tra un mese, a Natale. Niente da fare: i quattro amici al bar del corso sono rimasti con le mani nelle mani. Ah no, scusate, qualcosa l’hanno avuto: le luminarie…













