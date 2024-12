Superbonus, un disastro certificato anche dalla Banca d’Italia

350 Visite

Nel 2025 la spesa per il Superbonus ammonterà a circa 38miliardi di euro. Una cifra enorme che continua a incidere sui conti dello Stato a distanza di anni dalla caduta del governo Conte che l’ha varata, e sulla quale sono state fatte innumerevoli truffe. Il Superbonus al 110% ha azzoppato i conti dello Stato e reso la coperta del Bilancio ancora più corta di quanto già sarebbe stata. Il senatore di Fratelli d’Italia Lucio Malan ha provato a fare due conti su come si sarebbero potuti usare meglio quei 38miliardi di euro se non si fosse stati costretti a investirli per finanziare il Superbonus.

“ 100euro al mese in più a famiglia per tutti i figli sotto i 18 anni “, scrive il senatore, il che vorrebbe dire investire 10.8miliardi di euro per il supporto sociale. “ 100euro al mese per tutti i pensionati oggi sotto i mille euro mensili “, prosegue il senatore, rispondendo implicitamente a quanti, oggi, da sinistra, accusano questo governo di non aver adeguatamente finanziato l’aumento delle pensioni. Questo intervento sarebbe costato 5.76miliardi di euro che, sommati alla spesa per lo stanziamento alle famiglie, porta il totale a 16.56miliardi di euro. “ 100euro al mese in più per tutti i dipendenti pubblici “, aggiunge ancora Malan. Per questo aumento in busta paga sarebbero serviti 4.32miliardi di euro, arrivando a un totale di 20.88miliardi di euro. Quindi, conclude il senatore, se si dessero altri 100euro “ per la metà meno pagata dei dipendenti privati “, e si aggiungessero a tutto questo anche 8 miliardi per la Sanità, in somma agli 8miliardi che sono stati stanziati dal governo, si arriverebbe a una spesa di 38miliardi, pari a quanto il Paese dovrà spendere per il solo Superbonus. “ Il Superbonus è stato un disastro. Le casse dello Stato sono state dilapidate da un provvedimento vergognoso che ha rinnovato solo del 4 per cento il patrimonio edilizio della nostra nazione, ma che ha pesato, pesa e peserà fortemente sul portafoglio di tutti gli italiani “, ha dichiarato il senatore di Fratelli d’Italia, Matteo Gelmetti, componente della commissione Bilancio di Palazzo Madama. “ La Banca d’Italia aggiunge ora un tema legato a questo scellerato bonus edilizio.













