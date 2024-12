HOUSING SOCIALE, APRE A NAPOLI “IL CANTICO” DELLA COOPERATIVA LILLIPUT

231 Visite

Un centro di housing sociale nel cuore del Vomero, un progetto unico nel Sud Italia per inclusione e sostenibilità. E’ “Il Cantico”, frutto di un progetto innovativo della Cooperativa Lilliput, realizzato per soddisfare istanze sociali, educative e abitative.

Il Centro, sede universitaria del Sud per La Sapienza, Unitelma ed E-Campus, dotato di 14 camere destinate all’accoglienza a breve termine, garantisce servizi di housing dedicato a donne sole e studenti fuori sede.

Oltre ad un ampio giardino con 43 specie di piante autoctone ed un percorso con vista mare, la struttura è dotata di un’area dedicata a laboratori per bambini, ludoteca, sostegno scolastico, attività creative e una sala feste.

“Un luogo dove innovazione sociale, cultura e sostenibilità – ha sottolineato il presidente della Cooperativa Lilliput, Giovanni Tagliaferri – si incontrano per rispondere ai bisogni del territorio e offrire nuove opportunità di crescita alla comunità”.

L’inaugurazione, alla presenza di autorità cittadine è prevista per sabato 21 dicembre in via San Giacomo dei Capri, 71, alle 12,00.













