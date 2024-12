Quarto, al via CantinArt: vino e arte contemporanea per valorizzare i Campi flegrei

253 Visite

Tradizione storica, valorizzazione dei vitigni autoctoni e arte contemporanea. È «CantinArt» la prima rassegna di vino e arte che partirà a Quarto sabato alle 18 presso le «Cantine Carputo» (via Viticella 93) e terminerà sabato 28 dicembre alle 18.00 presso le Cantine IV Miglio (via Cesare Pavese,19). «CantinArt» è un evento a cura di Anna Abbate, Barbara Melcarne e Sonia Gervasio. Una due giorni tra degustazioni di vini tipici ed esposizioni di opere d’arte. In mostra noti artisti partenopei: Marina Chiarolanza, Carmen Colonna, Samuele Laezza, Barbara Melcarne, Maria Rosaria Rimauro. Ogni artista è abbinato a un vino tipico di Quarto.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TerranostraNews