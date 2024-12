COMUNE DI NAPOLI: LA COMMISSIONE URBANISTICA SUL RIONE 25/80 DI CHIAIANO

87 Visite

Assegnazione urgente di 60 alloggi a Cupa Spinelli, sospensione degli sfratti per le famiglie fragili, elaborazione di un programma per il recupero rateizzato delle morosità e definizione di un piano condiviso per la riqualificazione del Rione 25/80 di Chiaiano: questi i temi centrali affrontati oggi dalla Commissione Urbanistica del Comune di Napoli, presieduta da Massimo Pepe.

L’assessora all’Urbanistica Laura Lieto ha sottolineato che il problema abitativo del Rione 25/80 va affrontato con un percorso a tappe, partendo dall’assegnazione immediata dei 60 alloggi in via Ansaldo, ma considerando anche la complessità delle situazioni di irregolarità e fragilità sociale. Ha inoltre proposto varianti urbanistiche per incrementare il numero di alloggi attraverso l’intensificazione in altezza degli edifici da ricostruire a Cupa Spinelli e varianti di progetto per nuovi interventi su aree come via Croce di Piperno.

Il presidente Massimo Pepe ha richiamato l’importanza di un dialogo aperto e inclusivo con tutti gli attori, per costruire soluzioni sostenibili che bilancino le necessità abitative con la tutela delle famiglie fragili. Ha poi richiesto che vengano sospese le richieste di morosita’ in attesa che si rediga un fattivo piano di rientro, proposta che è stata accolta dall’assessore Baretta.

Il consigliere Carlo Migliaccio (Insieme per Napoli Mediterranea) ha ribadito la priorità di approvare rapidamente la delibera per l’assegnazione dei 60 alloggi e di separare questa misura dalle questioni più complesse legate all’intera platea abitativa. Salvatore Guangi (Forza Italia) ha invece sottolineato come la situazione attuale sia il risultato di scelte sbagliate delle precedenti amministrazioni, auspicando che i contenuti della delibera possano garantire soluzioni nell’interesse della città.

Il consigliere Rosario Andreozzi (Napoli Solidale Europa Verde Difendi la Città) ha richiesto di sospendere gli sfratti per le famiglie fragili e di riaprire i termini della sanatoria regionale, per includere chi non ha potuto accedervi per difficoltà economiche o burocratiche. Infine va previsto un nuovo piano di rientro dalla morosità incolpevole per le famiglie che risultano inadempienti senza colpa. Claudio Cecere (Movimento 5 Stelle) ha chiesto di approfondire la situazione delle famiglie di via Campano, mentre i rappresentanti dei sindacati Sicet Uil Campania e Assocasa hanno chiesto rispettivamente che venga varato con urgenza un piano di rientro dalle morosità e il blocco degli sfratti e che siano assegnati al più presto i 60 alloggi pronti in via Ansaldo.

Per il consigliere Massimo Cilenti (Napoli Libera) è necessario avviare un più ampio piano di ascolto delle esigenze della città.

L’assessore al Bilancio Pier Paolo Baretta ha dichiarato che l’assegnazione immediata degli alloggi è essenziale per garantire credibilità agli interventi successivi e ha confermato la possibilità di sospendere temporaneamente gli sfratti verso i nuclei più vulnerabili.

La presidente del Consiglio Comunale, Enza Amato, ha concluso richiamando la necessità di adottare un metodo di lavoro concreto e condiviso, che contempli le esigenze sociali ed economiche dei cittadini, con tempi certi per la realizzazione degli interventi.

Il confronto si è concluso con l’impegno a redigere in tempi rapidi una delibera che affronti le priorità emerse, bilanciando assegnazioni, riqualificazione e tutela delle famiglie fragili.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TerranostraNews