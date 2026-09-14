Bosco in Rosa  La Festa delle Donne a Capodimonte

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Sabato 3 ottobre alle ore 16 l’happening per beneficenza al femminile

Le donne per i progetti del Santobono

Un’onda rosa pronta a invadere il cuore verde di Napoli. Sabato 3 ottobre alle ore 16, il Bosco in Rosa 2026 trasformerà i viali del Real Bosco in un palcoscenico di energia, gioia e solidarietà. Un’onda rosa è pronta a invadere il cuore verde di Napoli. Sabato 3 ottobre alle ore 16, il Bosco in Rosa 2026 trasformerà i viali del Real Bosco di Capodimonte in un palcoscenico di energia, gioia e solidarietà.

Mille donne insieme, per un giorno, correndo o camminando, ma soprattutto condividendo la voglia di stare insieme, sorridere e respirare la bellezza di un luogo unico. Non è solo sport, ma un vero happening al femminile, una festa della comunità, della leggerezza e del benessere.

Il percorso non competitivo di circa 4 km partirà dall’Istituto Caselli – chiesa di San Gennaro e attraverserà i viali storici del parco settecentesco. (Ingresso da porta Miano o porta Piccola). Gli uomini sono invitati, ma solo a tifare e ad applaudire, trasformando il Bosco in un’arena di entusiasmo. I bambini giocheranno in un’area loro dedicata nella quale è prevista l’animazione.

L’evento è organizzato da Napoli Running con la collaborazione del Museo e Real Bosco di Capodimonte e di SOS Sostenitori Ospedale Santobono ETS. Come ogni anno, infatti, la manifestazione abbina la festa alla solidarietà. L’edizione 2026 sarà dedicata ai progetti di SOS Sostenitori Ospedale Santobono ETS, confermando il forte legame tra il Bosco in Rosa e l’impegno a sostegno dell’ospedale pediatrico napoletano. In particolare, il progetto “Umanizzazione Nuovo Reparto di Urologia” per la parte che riguarda i decori, da destinare ai piccoli pazienti dell’ospedale pediatrico di Napoli

L’evento gode del patrocinio morale del Comune di Napoli ed è inserito nel palinsesto di Napoli Capitale Europea dello Sport 2026.

Lo start sarà dato alla partenza da Emanuela Ferrante, Assessore allo Sport e alle Pari Opportunità del Comune di Napoli.

Tante le squadre in rosa che prenderanno parte alla camminata: Anm, Asia, Croce Rossa Italiana, Eav, Parthenope, ASL NA 1, Komen Italia – Comitato Campania, Ordine degli psicologi. Anche quest’anno, al fianco delle runner, ci sarà Synlab Sdn con iniziative legate alla salute e alla prevenzione femminile, confermando la vocazione sociale dell’evento; Dole, Massigen, S7, Sebach. Iscrizioni sul sito https://www.napolirunning.com/il-bosco-in-rosa/

Emanuela Ferrante, Assessore allo Sport e alle Pari Opportunità del Comune di Napoli: “Il Bosco in Rosa è una bellissima occasione per celebrare lo sport come strumento di benessere, socialità e partecipazione. Tante donne che vivono insieme il Bosco di Capodimonte raccontano una Napoli energica, inclusiva e attenta alla solidarietà. Come Comune siamo felici di sostenere ormai da tanti anni una manifestazione che mette al centro le donne e, allo stesso tempo, offre un aiuto concreto ai progetti del Santobono.”

Carlo Capalbo, presidente di Napoli Running: “Il Bosco in Rosa è la nostra festa dedicata alle donne, un momento di gioia, benessere e condivisione in uno dei luoghi più belli di Napoli. Non conta il tempo, ma la voglia di stare insieme e vivere il Bosco. Quest’anno questa energia si trasforma anche in solidarietà, sostenendo i progetti di SOS Sostenitori Ospedale Santobono ETS. Un grazie alle tantissime partecipanti, alle istituzioni e a tutti i partner che rendono possibile questa giornata.”

Eike Schmidt, Direttore Generale del Museo e Real Bosco di Capodimonte: “Il Bosco in Rosa rappresenta un appuntamento capace di unire sport, natura e solidarietà, valorizzando il Real Bosco come luogo aperto e vivo, al servizio della città. Siamo felici di accogliere anche quest’anno centinaia di donne in un percorso che è prima di tutto una festa e un’occasione di condivisione. Il sostegno ai progetti del Santobono aggiunge un valore concreto a una giornata che mette insieme benessere, partecipazione e impegno sociale.”

Emanuela Capuano, Direttore Generale Sos Ospedale Santobono ets: “Con l’iniziativa Il Bosco in Rosa la Sostenitori Ospedale Santobono ets vuole promuovere e far sostenere dalle partecipanti il progetto “Umanizzazione Nuovo Reparto di Urologia”, in particolare la parte che riguarda i decori, da destinare ai piccoli pazienti dell’ospedale pediatrico di Napoli. Lo scopo del progetto é creare un ambiente allegro e colorato, a misura di bambino e garantire servizi e arredi di supporto durante il ricovero dei piccoli pazienti e dei familiari che li assistono, puntando a ridurre il più possibile lo stress da impatto con il reparto. Il progetto si inserisce in una serie di umanizzazioni di reparti di cui tutti i Sostenitori del Santobono, attraverso anche le diverse iniziative di Napolirunning, si sono fatti protagonisti con grande successo.”.

Il Bosco in Rosa non è solo una corsa, ma una festa della vita, un pomeriggio in cui la città si riconosce nel sorriso e nella leggerezza delle sue donne.













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