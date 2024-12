MARANO, SPAZZAMENTO ASSENTE DA TEMPO IMMEMORE. ECCO LA SITUAZIONE DI OGGI E L’IGNORANZA DI CHI SOSTIENE CHE NON SI POSSONO APPLICARE PENALI. TORNATE A SCUOLA, ASINI!

420 Visite

Lo spazzamento è inesistente in tante arterie della città, ormai da mesi, anni, ma qualche ignorante del territorio – sostenuto da qualche politico-politica più ignorante di lui – sostiene che non si possono applicare penali alla ditta che gestisce il servizio sul territorio. Non sapendo o ignorando che nessuna ditta, benché sia iscritta in una white list, è al di sopra della legge e non sia tenuta al rispetto, totale, del capitolato d’appalto.

Roba che anche un bambino di terza elementare capirebbe, ma non certi personaggi locali. Sono soldi pubblici, paghiamo le tasse e pretendiamo che la spazzamento venga fatto a dovere. Chi dice il contrario è complice. Foto della giornata dal corso Mediterraneo. E’ c’è persino il commerciante che, per la puzza, ottura un tombino.













