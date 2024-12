Donna su monopattino colpita da calcinacci a Napoli

177 Visite

Una donna di 28 anni, mentre viaggiava a bodo di un monopattino, è stata colpita e leggermente ferita da calcinacci caduti da un cantiere edile in via S. Anna dei Lombardi, a Napoli.

Il personale della Polizia Locale di Napoli Unità Operativa Avvocata ha effettuato un’ispezione presso l’immobile oggetto dei lavori che è risultato essere sottoposto a vincolo per la tutela dei beni di interesse storico-artistico.

Dai controlli la Polizia Locale di Napoli, oltre alla mancanza del piano operativo di sicurezza, è risultato che le opere in corso erano munite di regolare titolo edilizio ma che vi erano gravi difformità tra quanto in corso di realizzazione e quanto previsto dal titolo.













