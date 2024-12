MaxiMall Pompeii: De Luca, “straordinario attrattore turistico”

83 Visite

Il MaxiMall Pompeii rappresenta un attrattore turistico di valore straordinario non solo per Torre Annunziata ma per tutta la regione”.

A sostenerlo è il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, intervenuto questa mattina a Torre Annunziata al taglio del nastro del centro commerciale voluto da IrgenRE.

De Luca ha ricordato che “si recupera un vecchio sito industriale che da più di vent’anni era abbandonato, in una situazione di degrado.

Avremo non solo il centro commerciale più importante d’Italia, bellissimo dal punto di vista architettonico, ma avremo un vero e proprio polo turistico e polo congressuale. Avremo otto sale cinematografiche, c’è un attrattore intrigante come la fontana musicale (messa in funzione per il pubblico dopo il taglio del nastro alla presenza del governatore – ndr). Abbiamo tutti i marchi più importanti: abbiamo abbigliamento, pelletteria, gastronomia. L’ambizione degli investitori e dell’amministrazione comunale è di rendere più stabile il flusso di turismo che arriva in questa zona. Fra area archeologica e santuario di Pompei, abbiamo sette milioni di turisti che arrivano ogni anno qui: l’ambizione è di farli fermare, non averli qui solo per due ore e vederli andare via, ma creare momenti di attrazione”.

“Questa è l’occasione per una grande svolta – ha aggiunto il presidente della Regione Campania -. Parlavamo con il sindaco Corrado Cuccurullo per riprendere in mano il discorso sul fronte di mare a Torre Annunziata, ragionare su un’area portuale significativa. Dopo decenni completeremo la bonifica del Sarno e avremo il mare balneabile. E questo, tra polo commerciale, polo turistico, fonte di mare, balneazione ed economia del mare, può essere una svolta per lo sviluppo ed il lavoro a Torre Annunziata e più in generale nell’area vesuviana”.

“Fra qualche mese – ha concluso De Luca – parte un’altra bella struttura che sarà unica in Italia: il mercato dei fiori.

Abbiamo una grande realtà produttiva di floricoltori in Campania: qui ci sarà un mercato dei fiori che non sarà solo un mercato, ma sarà anche un altro attrattore turistico che si integrerà con l’offerta che abbiamo al MaxiMall”.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TerranostraNews