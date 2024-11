GIUGLIANO-TRAPANI: 2-1, BALDE FA ESPLODERE IL DE CRISTOFARO

208 Visite

Il Giugliano fa sua la la sfida playoff con il Trapani. E’ Balde a decidere la gara, a due minuti dal termine, con un gran tiro dall’interno dell’area di rigore, sfruttando un bell’assist di Njambè. A sbloccare la gara, nel primo tempo, era stato un colpo di testa di Minelli sugli sviluppi di un corner. In avvio di ripresa, invece, il momentaneo pareggio di Lescano. Partita bella e avvincente per 95 minuti, con occasioni da ambo le parti. La svolta arriva al 27′ della ripresa: il neo entrato Zuppel si infortuna, ma Aronica non può usufruire di altri cambi. In superiorità numerica, il Giugliano si riversa nella metà campo dei siciliani e alla fine i tigrotti festeggiano la meritata vittoria.













Commenti

