Asporta alla paziente 90enne un avanzato tumore del colon: il chirurgo è il dottor Giovanni Carandente Sicco di Marano

Un importante intervento chirurgico alla sua paziente novantenne, oltre 4 ore di intervento per l’asportazione di un avanzato tumore del colon. Il chirurgo è il dottor Carandente Sicco Giovanni di Marano, primario della Santa Lucia di San Giuseppe Vesuviano. La paziente in piena forma dopo pochissimi giorni dall’intervento torna a casa felice ed in totale autonomia. Il messaggio che il chirurgo vuol far passare ai lettori è il seguente: “Nelle patologie neoplastiche lo stato di attaccamento alla vita, la positività mentale e psicologica, di cui la paziente era dotata, aiuta a venir fuori da patologie importanti quali i tumori” .