Emanuele Papa (Lega): “SOS trasporto pubblico al Vomero/Arenella, amministrazione Manfredi e ANM battano un colpo”

Da più di 15 giorni perdura la sospensione della linea di trasporto su gomma denominata C38.

Collegamento fondamentale e imprescindibile per il territorio collinare che collega il Vomero all’Arenella e al Rione alto servendo in particolare il tratto nevralgico afferente alla zona ospedaliera.

I disagi sul traffico e sulla viabilità urbana già fortemente e strutturalmente congestionata sono innumerevoli, acuiti dalla chiusura prolungata della funicolare di Chiaia, dal nuovo sistema viabilistico di piazza degli artisti e da una lunga serie di disservizi come quello in questione. Pertanto si richiede il ripristino immediato della linea in oggetto nonché l’implementazione generale dei sistemi di trasporto su gomma.

Ancor prima di scoraggiare i cittadini all’utilizzo dei mezzi privati attraverso zone a traffico limitato, divieti e blocchi, andrebbero messi in condizione di potersi muovere liberamente, in maniera comoda e sicura con i mezzi pubblici.

Pertanto si invita ad un rapido e risolutivo intervento per risolvere i disservizi e soprattutto l’avvio di un lavoro serio e concreto di implementazione e armonizzazione del trasporto.

Dott. Emanuele Papa presidente commissione trasparenza V municipalità di Napoli.













