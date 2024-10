Napoli, anziano in bici travolto e ucciso in via Argine

300 Visite

Incidente mortale a Napoli stamattina dove un camion ha travolto un ciclista di 86 anni in via Argine. Inutili i soccorsi: l’uomo, ricoverato all’ospedale del Mare, è deceduto dopo circa un’ora. L’impatto si è verificato poco prima delle 11 tra via Argine e via Principe di Napoli: ad investire l’anziano, che era in sella a una bicicletta da corsa, un autoarticolato proveniente da Cercola e diretto verso il centro della città. L’autista del mezzo pesante si è fermato per prestare soccorso. Sul posto sono giunti un’ambulanza e gli uomini dell’infortunistica stradale. A breve l’autista – fermato dalla Polizia Municipale – sarà sottoposto agli accertamenti tossicologici del caso.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TerranostraNews