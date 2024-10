L’Ungheria chiede la revoca dell’immunità di Salis. “Non sei martire, ma una delinquente comune”

L’Ungheria ha chiesto la revoca dell’immunità per l’eurodeputata Ilaria Salis. Lo hanno annunciato gli eurodeputati ungheresi di Viktor Orban durante la sessione plenaria del Parlamento europeo a Strasburgo. Salis ha replicato: “L’Ue difenda lo stato di diritto”. E il portavoce del governo ungherese, Zoltan Kovacs, commentando le dichiarazioni dell’eurodeputata, ha scritto su X: “Ilaria Salis, il fatto che ti comporti come una sorta di vittima non è solo sconcertante, ma anche assolutamente disgustoso. Lasciatemi chiarire ancora una volta: non sei stata arrestata per le tue ‘opinioni politiche’, sei stata arrestata e processata per casi di aggressione a mano armata contro ungheresi innocenti! Tutta questa farsa è uno scherzo, tu – attacca – non sei democratica e non sei una martire. Sei una delinquente comune”.