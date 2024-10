Donne diacono, il Papa chiude: “Tempi non maturi”

87 Visite

I tempi non sono maturi. Nessun cambiamento in vista, confermato il no all’ordinazione delle diaconesse. L’annuncio, quasi a sorpresa, è del prefetto del Dicastero per la Dottrina della Fede, il cardinale Victor Manuel Fernadez, in una comunicazione al Sinodo in corso in Vaticano. E dopo i malumori trapelati da alcuni partecipanti all’Assise perché il prefetto dell’ex Sant’Uffizio non aveva ascoltato le proposte sul diaconato per le donne, il cardinale Fernandez ha annunciato una riunione, con chi è interessato nel Sinodo sulla questione, per giovedì pomeriggio.

Ma di fatto, a nome del Pontefice, ha chiuso le porte al cambiamento. «Il Papa – ha detto il Prefetto – ha espresso che in questo momento la questione del diaconato femminile non è matura e ha chiesto che non ci intratteniamo su questa possibilità». «Il Santo Padre è molto preoccupato per il ruolo delle donne nella Chiesa, ha chiesto al Dicastero della Fede la possibilità di uno sviluppo senza concentrarci nell’ordine sacro. Pensare al diaconato per alcune donne – ha aggiunto il Prefetto Fernandez – non risolve la questione di milioni di donne nella Chiesa». «Affrettarsi a chiedere l’ordinazione di diaconesse – ha chiuso – non è oggi la risposta più importante per promuovere le donne». Il tema rischia di accendere nuove polemiche. Diversi movimenti fuori dal Sinodo, come NoiSiamoChiesa, avevano sottolineato l’urgenza dell’ammissione delle donne ai ministeri. «Se questo non accadrà presto, la Chiesa perderà credibilità e fedeli», avevano detto in una conferenza stampa all’inizio del mese. Ma il cardinale Fernandez e il Papa sembrano essere di altro avviso.













