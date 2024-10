268 Visite

Una donna di 61 anni è morta dopo essere stata investita da un mezzo pesante in località San Vito a Ercolano. Sembra che la donna stesse attraversando la strada all’altezza di via San Vito, 30 ma al momento la dinamica è in fase di ricostruzione.

