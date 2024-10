Villaricca, il Pd all’attacco di Gaudieri: “Giunta in piena crisi, gestione fallimentare”

72 Visite

A meno di un anno dal suo insediamento, l’amministrazione comunale di Villaricca è sprofondata in una crisi di governance senza precedenti. La giunta attuale, che ha impiegato oltre tre mesi per definire ruoli e nomine, si è dimostrata totalmente incapace di rispondere ai bisogni urgenti della città. Le dimissioni recenti di tre assessori, incluso il vicesindaco, rappresentano un segnale chiaro e inequivocabile dell’incapacità di questa amministrazione di governare con efficacia e trasparenza.

Oltre a essere inefficace, l’attuale esecutivo si dimostra anche estremamente costoso: i cittadini di Villaricca stanno pagando il prezzo di una gestione politica disorganizzata e inefficiente, senza ottenere alcun beneficio concreto. Mentre fervono le riunioni di maggioranza per spartirsi nuovi incarichi, ci domandiamo se altrettanta attenzione sarà dedicata alla risoluzione dei problemi che affliggono la nostra città.

Nel frattempo, Villaricca è in stato di abbandono. Le ville comunali, chiuse dallo scorso maggio, continueranno a rimanere inaccessibili per un tempo indefinito, negando ai cittadini uno spazio essenziale per la socialità e il benessere. Le scuole, che dovrebbero rappresentare un luogo sicuro per i nostri bambini, versano in condizioni pericolose, esponendo gli studenti a rischi strutturali che mettono in pericolo la loro incolumità. Le strade cittadine sono un pericolo costante per pedoni e automobilisti, mentre il cimitero comunale giace in uno stato di degrado intollerabile, offendendo la dignità tanto dei vivi quanto dei defunti.

Siamo di fronte a una città incapace di rispondere alle esigenze quotidiane della sua comunità. Lo spreco di risorse pubbliche e le scelte disorganizzate stanno compromettendo ulteriormente il futuro di Villaricca, e questo è inaccettabile. In un momento così critico per il nostro territorio, non è tollerabile continuare a sprecare denaro e opportunità, mentre la città cade nell’incuria.

Il Partito Democratico di Villaricca esorta l’amministrazione comunale a prendersi la piena responsabilità delle sue azioni, fornendo risposte immediate e concrete per porre rimedio ai gravi errori commessi. È il momento di cambiare direzione, di porre fine a questa gestione fallimentare e di garantire a Villaricca il futuro che merita.

