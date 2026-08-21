MELONI A TUTTO CAMPO: TRUMP E DUBLINANTI. “PENSAVO CHE IL RAPPORTO CON IL TYCOON SAREBBE STATO PIU’ FACILE”

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È evidente che pensavo sarebbe stato più facile con Donald Trump, viste le nostre posizioni convergenti su immigrazione e cultura ‘woke'”, ma “le cose sono andate diversamente”.

Lo dice la presidente del Consiglio Giorgia Meloni in un’intervista al New Yok Times. Meloni ha ammesso che con il presidente americano non si parlano da diverse settimane e alla domanda se lei e Trump avranno modo di parlarsi dopo la pausa estiva, ha detto: “Beh, vedremo”.

Giorgia Meloni, Piantedosi e i vertici europei di Fratelli d’Italia provano a fare chiarezza con quella che chiamano «operazione verità»: non c’è alcuna correlazione tra la decisione del governo di sospendere Schengen con la Spagna e l’intenzione di tanti Paesi europei di inviare in Italia i «dublinanti»