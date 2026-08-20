Dogane, Gallo a RaiNews24: «Intelligenza artificiale, salto di qualità nella lotta a frodi e contraffazione»

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Roma – 20 ago 2026 (Prima Notizia 24) – Miliardi di piccoli pacchi che ogni anno entrano nel mercato europeo, nuove strategie degli operatori per contenere il peso dei dazi e controlli doganali che diventano sempre più tecnologici.

È uno scenario in rapida evoluzione quello delineato da Sergio Gallo, direttore dell’Antifrode dell’Agenzia

delle Dogane e dei Monopoli, nel corso di un’intervista rilasciata a

RaiNews24. Un quadro nel quale la tradizionale attività investigativa

si intreccia ormai con intelligence, analisi dei dati e intelligenza

artificiale.

Il primo fronte è quello dell’e-commerce e delle spedizioni di basso valore provenienti dai Paesi extra Ue. Le dimensioni del fenomeno emergono dai numeri richiamati dallo stesso Gallo ai

microfoni di RaiNews24: «Solo nel 2024 ci sono stati qualcosa come

4,5 miliardi di spedizioni di pacchi inferiori ai 150 euro, di cui

più del 90% provenienti dalla Cina».

Il direttore dell’Antifrode ha chiarito anche un elemento essenziale

del nuovo meccanismo: «Il dazio colpisce le singole categorie

merceologiche e non l’intero pacco. Quindi, se un pacco al di sotto

dei 150 euro contiene prodotti che appartengono a più categorie

merceologiche, ovviamente il dazio aumenta».

L’Agenzia sta ora studiando gli effetti prodotti dalle nuove regole.

Le informazioni, ancora in fase di elaborazione attraverso le

strutture competenti e l’Ufficio Intelligence della Direzione

Antifrode, segnalano secondo Gallo una leggera diminuzione delle

spedizioni. Ma il dato forse più interessante riguarda la risposta

del mercato: spedizionieri e grandi compagnie stanno infatti

riorganizzando i flussi e aggregando le spedizioni per provare a

ridurre l’incidenza dei nuovi costi.

«Gli spedizionieri, o anche le grandi compagnie di spedizione, stanno

aggregando e quindi ristrutturando le modalità di spedizione di

questi pacchi così da poter contenere i costi di questo dazio», ha

spiegato il dirigente dell’Agenzia a RaiNews24.

Gioia Tauro, il caso dei prodotti chimici

Nell’intervista è stato affrontato anche il tema delle frodi vere e

proprie. Gallo ha richiamato una recente operazione condotta nel porto

di Gioia Tauro, realizzata grazie alla collaborazione tra la Direzione

territoriale della Calabria e gli uffici centrali antifrode, compresa

la struttura che si coordina con la Procura europea sul versante

dell’evasione Iva.

I controlli hanno riguardato prodotti chimici utilizzati per la

disinfezione delle piscine che, secondo quanto riferito dal direttore

dell’Antifrode, erano stati fatti rientrare in una categoria

merceologica diversa da quella propria del prodotto, con l’obiettivo

di evitare l’applicazione del dazio più elevato.

Il caso apre una questione molto più ampia della singola operazione.

«È un fenomeno abbastanza ampio», ha sottolineato Gallo,

richiamando anche il tema tecnico dell’origine non preferenziale

delle merci, particolarmente rilevante per alcuni prodotti e per il

settore agroalimentare.

Per il dirigente, il risultato ottenuto a Gioia Tauro conferma inoltre

l’importanza del coordinamento tra centro e territorio: «Questo

dimostra una grande sinergia sia tra le strutture territoriali sia tra

la Direzione centrale antifrode attraverso questa nuova struttura che

abbiamo creato, cioè la Rete nazionale antifrode».

Intelligenza artificiale, la nuova frontiera dei controlli

Il passaggio forse più significativo dell’intervista di RaiNews24

riguarda però il futuro dei controlli. L’intelligenza artificiale

sta assumendo un ruolo crescente nelle attività dell’Agenzia, con

l’obiettivo non soltanto di aumentare il numero delle verifiche, ma

soprattutto di renderle più mirate e qualitativamente efficaci.

«Lo sviluppo dell’intelligenza artificiale all’interno

dell’Agenzia delle Dogane è una grandissima scommessa», ha

affermato Gallo, spiegando che per la Direzione Antifrode le nuove

tecnologie consentono «un aumento anche qualitativo, non solo

quantitativo, dei controlli».

L’innovazione tecnologica si inserisce, nelle parole del direttore,

in un sistema italiano che può contare su una consolidata esperienza

nei controlli e sulla collaborazione tra diverse istituzioni.

«Noi abbiamo un livello di controlli nei vari settori assolutamente

superiore alla media europea», ha sostenuto Gallo, citando, accanto

all’Agenzia delle Dogane, anche il lavoro svolto dalla Guardia di

Finanza e dalle altre forze di polizia e i sistemi sviluppati nel

tempo per rendere più efficace l’azione di contrasto.

Un esempio concreto di questa trasformazione digitale è

“Autentica”, l’applicazione messa a disposizione dei funzionari

doganali che operano nei porti e negli aeroporti.

«È stata creata un’app specifica che si chiama Autentica, che

consente ai funzionari doganali che operano nei porti e negli

aeroporti di verificare in maniera immediata se ci sono contraffazioni

dei prodotti. Sta funzionando molto bene», ha spiegato Gallo nel

corso dell’intervista a RaiNews24.

Il percorso non si ferma qui. L’intelligenza artificiale viene

sviluppata anche a supporto delle attività della Direzione Antifrode

e dei laboratori dell’Agenzia, indicati da Gallo come uno dei punti

di eccellenza della struttura.

Dalle spedizioni dell’e-commerce alla corretta classificazione delle

merci, fino alla lotta contro evasione Iva e contraffazione, dalle

dichiarazioni rese da Sergio Gallo a RaiNews24 emerge così

l’immagine di un’Antifrode chiamata a misurarsi con traffici

commerciali sempre più veloci e complessi. Una sfida nella quale

competenze investigative, cooperazione tra strutture, intelligence e

nuove tecnologie diventano parti di una stessa strategia di controllo.













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