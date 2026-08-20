Bimba di 4 anni muore di difterite

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Una bambina di quattro anni è morta nella notte all’ospedale Civico di Palermo dopo essere stata colpita dalla difterite. La piccola non era stata vaccinata per scelta dei genitori. La bambina era arrivata sabato all’ospedale Cervello in condizioni già molto gravi. Il quadro clinico è rapidamente peggiorato, fino a rendere necessario il trasferimento in terapia intensiva all’ospedale dei Bambini. All’ospedale dei bambini a Palermo è ricoverato anche il cuginetto di 4 anni della bimba. Ha gli stessi sintomi della cugina ma non è in gravi condizioni. Il cugino della vittima avrebbe fatto i primi tre cicli di vaccinazioni. La bimba ha altri tre fratelli che l’Asp di concerto con l’ospedale Civico ha ora vaccinato.

I medici hanno tentato ogni strada per salvare la bimba, arrivando anche a trasferirla in cardiochirurgia per sottoporla all’Ecmo, il sistema di circolazione extracorporea utilizzato nei casi in cui cuore e polmoni non riescono più a garantire autonomamente le funzioni vitali. Ma ogni tentativo è risultato vano. L’ultimo caso di difterite mortale in Italia risale al 1991 proprio perché la malattia è stata arginata dalle immunizzazioni. “Abbiamo fatto di tutto per salvare la bambina dal momento in cui l’abbiamo presa in carico. Purtroppo non c’è stato l’esito sperato. Da anni non si registravano casi del genere. Attendiamo l’esito dell’istituto superiore di sanità, ma dalle analisi effettuate la causa della morte sembra essere dovuto a difterite. Un’infezione gravissima che può essere letale” dice il direttore sanitario dell’ospedale Civico Domenico Cipolla – Siamo impegnati due giorni nel tentare di salvare la piccola.













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